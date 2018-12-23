Межбанк: доллар подняли покупки СКВ на гривну компенсации НДС и дефицит предложения валюты

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в четверг относительно доллара на 18,72 коп., на торгах пятницы упал на 23,33 коп., оказавшись на уровне 27,6883 UAH/USD.

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 28-го, справочный промежуточный курс доллара, прибавив 22,40 коп., составил 27,6798 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 28 декабря с уровней предыдущего закрытия 27,49/27,52 UAH/USD виртуально, без сделок.

Около 10.10, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке поднялась в цене к 27,60/27,65 UAH/USD на покупках доллара импортерами и спекулянтами, поставившими задачу конвертировать гривневые излишки в более надежную валюту.

Накануне Казначейство компенсировало НДС на 2,8 млрд. грн., и участники межбанка решили «пристроить» эти деньги, купив на межбанке доллары.

Спустя 30 минут, сохранив восходящий тренд, «американец» на межбанке вырос до 27,60/27,66, а к 10.46 доллар уже оказался на цифре 27,63/27,65. Остановка роста была вызвана ситуативным преобладанием продаж СКВ, которое уже через 7 минут сменилось доминированием покупок, поднявшим цену около 10.53 к отметке 27,65/27,68 UAH/USD. Новая волна предложения «американца» выровняла рынок в баланс спрос/предложение, позволив СКВ сузить спред до 27,65/27,67 UAH/USD к 11.05.

Относительная стабильность «продержалась» до 11.25, когда выросшая агрессивность покупателей заставила появиться на рынке регулятора, с платформы Matching продавшего $15,0 млн. по 27,70 UAH/USD. Рынок мгновенно «переварил» эту «миниинтервенцию», консолидировав цены СКВ на 27,69/27,71 UAH/USD. С этого часа на межбанке снова установилась относительная стабильность спроса и предложения, продержавшаяся до 12.35 в сопровождении более низких цен (27,68/27,70 UAH/USD).

Очередная активизация покупок доллара подняла цены последнего около 12.40 до уровня 27,70/27,73 UAH/USD. Похоже, упорное стремление спекулянтов «качнуть» рынок надоело регулятору, который не поленился с платформы Matching выставить офера по 27,80 UAH/USD для «самых буйных» игроков.

Похоже, это их успокоило, и установившись после 13.45 Киева на уровне 27,70/27,74 UAH/USD цены «американца» уже не менялись на опустевшем межбанке до самого финиша сессии.

В районе отметки 27,70/27,74 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 28 декабря.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,69 / 27,72

евро – 31,76 / 31,80

российский рубль – 0,399/ 0,399

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