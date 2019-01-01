Реализаторы грецких орехов уклонились от уплаты налогов на 5 млн грн

В Одесской области бизнесменов, которые занимаются торговлей грецкими орехами, заподозрили в уклонении от уплаты налогов на сумму 5 млн грн.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной фискальной службы в Одесской области.

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В ГФС начали досудебное расследование по ч.3 ст.212 УК (Уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) в отношении должностных лиц фирмы, которая занималась экспортом грецких орехов.

Руководителей фирмы подозревают в уклонении от уплаты налогов с доходов физлиц и военного сбора.