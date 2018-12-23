Стали известны марки элитных авто, за которые украинцы платят больше всего налогов

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В Украине в этом году чаще всего платили транспортный налог за автомобили марки Mercedes-Benz.
Об этом сообщили в Государственной фискальной службе Украины.
“Наибольшее количество легковых автомобилей — объектов налогообложения, за которые физическими лицами уплачивается транспортный налог, – это автомобили марок: Mercedes-Benz, BMW, Lexus, Audi, Land Rover Range Rover”, — рассказали в ведомстве.
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По данным ГФС, в этом году под налогообложение попали 8568 лиц, которые имеют в собственности 8927 автомобилей.
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