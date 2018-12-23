Стали известны марки элитных авто, за которые украинцы платят больше всего налогов

В Украине в этом году чаще всего платили транспортный налог за автомобили марки Mercedes-Benz.

Об этом сообщили в Государственной фискальной службе Украины.

“Наибольшее количество легковых автомобилей — объектов налогообложения, за которые физическими лицами уплачивается транспортный налог, – это автомобили марок: Mercedes-Benz, BMW, Lexus, Audi, Land Rover Range Rover”, — рассказали в ведомстве.

Читайте также: Таможня дала разъяснения о добровольном взносе при растаможке евроблях

По данным ГФС, в этом году под налогообложение попали 8568 лиц, которые имеют в собственности 8927 автомобилей.

Часто за рулем? Экономьте свое время и деньги – выбирайте и заказывайте для себя специальную карту для водителей прямо на finance.ua.