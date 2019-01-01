Samsung планирует построить пилотную линию по выпуску QD-OLED

Компании Samsung пока нечем ответить на большеформатные телевизоры с OLED-панелями компании LG Display. Как ни крути, панели Samsung QLED (или QD-LED) с подсветкой на эффекте квантовых точек не могут на равных конкурировать с OLED, у которых подсветки нет по определению.

Противопоставить OLED в области телевизоров с большой диагональю компания Samsung рассчитывает технологию и экраны QD-OLED, где квантовые точки будут сочетаться с OLED (со светодиодами на органической основе).

Как сообщает южнокорейское новостное агентство etnews, стало известно о запланированном компанией Samsung перевооружении на одном из действующих заводов по производству LCD-панелей. На предприятии A3 с мощностью 150 000 подложек в месяц, которые сейчас используются для порезки на 48- и 55-дюймовые LCD-панели, планируется развернуть пилотную линию по выпуску панелей QD-OLED на подложках поколения 8G с размерами субстрата 2200 × 2500 мм. Ориентировочный объём производства QD-OLED не превысит 24 000 подложек в месяц.

На закупку оборудования и сопутствующие работы планируется потратить от одного до двух триллионов вон (до $1,8 млрд). Примечательно, что завод A3 приступил к работе всего два года назад и уже подвергается перестройке. В поставках оборудования для выпуска QD-OLED будут участвовать компания Canon Tokki (установки по осаждению из газовой среды) и компании Katiba и Shemes (оборудование для струйной печати).