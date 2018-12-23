Скай Банк изменил ставки по депозиту

Скай Банк изменил ставки в гривне по депозиту “Срочные вклады” на 3, 6 и 9 месяцев, максимальная ставка осталась прежней.

Теперь процент к вкладам выглядит следующим образом:

3 мес (90 дней) – 17,00%*;

6 мес (180 дней) – 18,00%*;

9 мес (270 дней) – 18,00%*;

12 мес. – до 20,00%**.

Условия банка:

Срок вклада: 3 мес – 12 мес.

Минимальная сумма вклада: 30 тыс. грн.

В акции принимают участие все срочные вклады банка

* Указаны максимальные ставки при условии размещения средств на вкладе «Срочный с автопролонгацией».

** Указаны максимальные ставки при условии размещения средств на вкладе «Срочный растущий».

В акции принимают участие новые клиенты и клиенты, у которых на момент подачи заявки нет действующих вкладов или предыдущий вклад закончился более 90 дней назад.

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