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Скай Банк изменил ставки по депозиту

Скай Банк изменил ставки по депозиту

Скай Банк изменил ставки в гривне по депозиту “Срочные вклады” на 3, 6 и 9 месяцев, максимальная ставка осталась прежней.

Теперь процент к вкладам выглядит следующим образом:

  • 3 мес (90 дней) – 17,00%*;
  • 6 мес (180 дней) – 18,00%*;
  • 9 мес (270 дней) – 18,00%*;
  • 12 мес. – до 20,00%**.

Условия банка:

  • Срок вклада: 3 мес – 12 мес.
  • Минимальная сумма вклада: 30 тыс. грн.
  • В акции принимают участие все срочные вклады банка
  • * Указаны максимальные ставки при условии размещения средств на вкладе «Срочный с автопролонгацией».
  • ** Указаны максимальные ставки при условии размещения средств на вкладе «Срочный растущий».
  • В акции принимают участие новые клиенты и клиенты, у которых на момент подачи заявки нет действующих вкладов или предыдущий вклад закончился более 90 дней назад.

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По материалам Finance.UA
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