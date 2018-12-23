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Киев привлечет 100 миллионов долларов на модернизацию теплосетей

Киев привлечет 100 миллионов долларов на модернизацию теплосетей

Киевская городская государственная администрация и “Киевтеплоэнерго” подписали Меморандум с Европейским банком реконструкции и развития, Международной финансовой корпорацией и Агентством США по международному развитию по международному сотрудничеству в модернизации теплоэнергетического комплекса столицы.

Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

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В рамках меморандума планируется разработать промежуточный финансовый пакет. Речь идет об инвестициях в 100 млн долларов в первоочередные работы по модернизации.

Эти средства будут направлены на реконструкцию, замену и обновление инфраструктуры.

По словам киевского городского главы, главной целью сотрудничества является создание новой концепции работы “Киевтеплоэнерго” и плана ее реализации при поддержке международных партнеров.

Кличко напомнил, что в апреле после 17-летнего соглашения об аренде компания “Киевэнерго” Рината Ахметова вернула местным властям теплоэнергетический комплекс города: крупнейшие в Украине теплоэлектроцентрали ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, почти 200 котельных, 2,6 тыс. км сетей, мусоросжигательный завод “Энергия”.

При этом, по словам Кличко, десятки лет в модернизацию комплекса не вкладывали надлежащих средств, его техническое состояние можно назвать критическим, ведь сети изношены почти на 80%.

В свою очередь, директор офиса экономического роста USAID Фархад Гаусс отметил, что США активно поддерживают создание надлежащего уровня энергобезопасности Киева.

По материалам Економічна Правда
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