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Зубко рассказал, как можно получить возмещение за некачественную коммуналку

Зубко рассказал, как можно получить возмещение за некачественную коммуналку

Кабинет Министров утвердил разработанный Министерством регионального развития, строительства и ЖКХ механизм проверки качества жилищно-коммунальных услуг.

Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, информирует пресс-служба Минрегиона.

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“Потребители коммунальных услуг смогут требовать проведения проверок качества ЖКУ и в дальнейшем получать возмещение. Это будет касаться проверок качества услуг по поставке тепловой энергии, горячей воды, централизованного водоснабжения и водоотвода, вывоза бытовых отходов, управления многоквартирным домом”, – отметил Зубко.

Он добавил, что таким образом усиливают права и интересы потребителей и устанавливают прозрачные механизмы взаимодействия потребителя и поставщика услуг в соответствии с европейскими стандартами.

Постановлением утверждена форма акта-претензии и механизм его удовлетворения. Документ начинает действовать с 1 мая 2019 года.

По материалам УКРИНФОРМ
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