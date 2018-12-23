Зубко рассказал, как можно получить возмещение за некачественную коммуналку

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Кабинет Министров утвердил разработанный Министерством регионального развития, строительства и ЖКХ механизм проверки качества жилищно-коммунальных услуг.
Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, информирует пресс-служба Минрегиона.
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“Потребители коммунальных услуг смогут требовать проведения проверок качества ЖКУ и в дальнейшем получать возмещение. Это будет касаться проверок качества услуг по поставке тепловой энергии, горячей воды, централизованного водоснабжения и водоотвода, вывоза бытовых отходов, управления многоквартирным домом”, – отметил Зубко.
Он добавил, что таким образом усиливают права и интересы потребителей и устанавливают прозрачные механизмы взаимодействия потребителя и поставщика услуг в соответствии с европейскими стандартами.
Постановлением утверждена форма акта-претензии и механизм его удовлетворения. Документ начинает действовать с 1 мая 2019 года.
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