Межбанк: доллар к 27,45 вырос на расширении гривневой ликвидности и снижении продаж СКВ экспортерами

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Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в среду относительно доллара на 16,61 коп., на торгах четверга упал на 18,72 коп., оказавшись на уровне 27,45 UAH/USD.
Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 27-го, справочный промежуточный курс доллара, прибавив 17,97 коп., составил 27,45 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 27 декабря с уровней предыдущего закрытия 27,25/27,28 UAH/USD виртуально, без сделок.
Около 09.57, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке поднялась в цене к 27,33/27,36 UAH/USD на покупках доллара импортерами.
Спустя 33 минуты, сохранив восходящий тренд, «американец» на межбанке вырос до 27,42/27,44, а к 11.07 доллар уже оказался на цифре 27,47/27,49 UAH/USD. На этот уровень СКВ привело сформировавшееся стараниями «придерживавших» валюту экспортеров доминирование спроса. У экспортеров, из-за выросшей гривневой ликвидности, на что указывал подъем гривневого «навеса» на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 57 956,6 млн грн к отметке 61 297,1 млн грн, не было никакого резона торопиться с продажами СКВ ради нацвалюты на текущие расходы.
Меж тем, с 11.10 Киева курс доллара на межбанке прекратил рост, оставаясь на отметке 27,47/27,49 UAH/USD. Осознав, что более высокого курса не будет, экспортеры начали свои «обязательные» продажи 50% выручки, на которые находились покупатели. Последних было много, и это заставило регулятор тоже продать немного доллара с платформы Matching.
Это «заморозило» курс «американца» на отметке 27,47/27,49 UAH/USD до 12.10, когда активные офера СКВ понизили цену доллара до 27,44/27,46 UAH/USD. На обеденный перерыв рынок ушел около 13.10 в сопровождении курса 27,45/27,46 UAH/USD.
Вскоре регулятор оставил рынок, а экспортеры распродали «обязательные» 50% внешнеторговой выручки. Дефицит предложения СКВ вызвало «порционное» ее подорожание, стартовавшее около 13.15 и поднявшее цену доллара до 27,47/27,50 UAH/USD по состоянию на 15.25 Киева.
Эти цены «американца» оставались действующими на опустевшем межбанке до самого финиша сессии.
В районе отметки 27,47/27,50 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 27 декабря.
Большинство сделок на межбанке в четверг, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,45 UAH/USD.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 27,460 / 27,500
евро – 31,315 / 31,347
российский рубль – 0,3969 / 0,3976
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1397 / 1,1398
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