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В Украине должны строиться новые современные медамбулатории, — Лев Парцхаладзе

В Украине должны строиться новые современные медамбулатории, — Лев Парцхаладзе

В рамках реформы сельской медицины Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины совместно с Министерством здравоохранения продолжает активную реализацию проектов по строительству современных медицинских амбулаторий в сельской местности в регионах Украины, пишет сайт Кабинета Министров Украины.

В сельской местности насчитывается около 4 тыс. амбулаторий и почти 13 тыс. фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Почти 80% не имеют водоснабжения, туалетов.

«В сельской местности проживает около 30% всего населения Украины. Но качество оказания первичной медицинской помощи на селе сегодня находится в ужасном состоянии. Люди очень ждут изменений в этой сфере. Большинство старых медицинских учреждений в неудовлетворительном санитарном состоянии, там нет даже водоснабжения и туалетов, однако есть грибок на стенах и тому подобное. Помещения в аварийном состоянии. Ремонтировать такие морально устаревшие здания дороже, чем строить новые», — сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.

Новые современные медицинские амбулатории, которые сейчас строятся в сельской местности — это, во-первых, доступность медицинской помощи для каждого сельского жителя. Это удобные и комфортные условия для пациентов, современное оборудование, включая телемедицину и служебный транспорт.

По материалам Hubs
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