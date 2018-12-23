Вызовы 2019 года

Из текущего 2018 года в следующий 2019 участники финансовых рынков переходят с чередой неразрешённых вопросов, которые стоит постоянно держать в фокусе. Именно они будут регулярно оказывать влияние на активы Forex и могут стать причиной сильных трендов.

Неопределённость с Brexit.

В преддверии 2019 года спекуляции вокруг Brexit, порождённые затянувшейся неопределенностью, вызвали очередной ажиотаж на валютном рынке и сказались на стоимости фунта стерлингов. Пока нет ясности в отношении условий выхода Великобритании из Евросоюза, который должен состояться в конце марта следующего год, ежедневные колебания курса британской валюты (наблюдать за которыми можно тут ) едва ли перерастут в отчётливую тенденцию. Да и состоится ли Brexit вообще, учитывая постановление Европейского суда о том, что Великобритания может отменить 50 статью Лиссабонского договора в одностороннем порядке и снова присоединиться к Евросоюзу?

Валютным трейдерам нравится такая неопределенность, а серьёзным инвесторам — нет. Непредсказуемость вокруг Brexit и постоянный анализ его возможных последствий, скорее всего, уже привели к увеличению доходов от валютных спекуляций (см. рисунок).

Рисунок 1. Динамика валютной пары фунт стерлингов по отношению к доллару США за 2018 год.

Несмотря на сохраняющуюся неясность вокруг процедуры выхода Великобритании из ЕС, текущий курс фунта стерлингов ненамного ниже фундаментальной стоимости, которая составляет около $1,3. Выход страны из ЕС со сделкой ещё больше приблизит фунт к его фундаментальным значениям. А вот в случае отказа от сделки с Евросоюзом, что будет наихудшим сценарием для внешнеэкономической деятельности Соединённого Королевства, фунт стерлингов может упасть к отметке $1.15.

В дальнейшем любое ослабление GBP, вызванное опасениями жёсткого сценария Brexit или биржевыми спекуляциями, следует рассматривать как возможность покупки британских активов по заниженной цене.

Единственное событие, которое может полностью изменить картину мира и обрушить британскую валюту, — это приход к власти лидера лейбористов Джереми Корбина. Несмотря на то, что следующие национальные выборы планируется провести только в 2022 году, они могут произойти и раньше, в зависимости от способности Мэй управлять Британией и её партией на протяжении процедуры Brexit. Такой ход событий в краткосрочной перспективе приведёт к бегству капитала и падению курса фунта стерлингов значительно ниже паритета с долларом.

Глобальный долг и замедление мировой экономики.

Ещё одним вызовом для глобальной экономики выступает неуклонное увеличение госдолга и признаки замедления мировой экономики. Глобальный долг (частный и суверенный) за 2017 год достиг $184 трлн, или 86 тысяч на каждого жителя Земли, что более чем в 2,5 раза превышает средний доход на душу населения в год. Крупнейшие заёмщики — США, Китай и Япония.

С начала текущего года госдолг Соединённых Штатов вырос на $1,36 трлн. Всего, с того момента как Трамп стал президентом, госдолг страны стал больше на $1,9 трлн. При сохранении нынешней динамики в процентном соотношении рост госдолга будет самым большим за последние 6 лет. Как ожидают аналитики, к концу президентства Трампа он возрастёт на $4,4 трлн.

Однако, увеличение госдолга никак не отразилось на темпах роста экономики. Если посмотреть на ВВП США с 2009 года, то мы увидим самые слабые данные со времён Второй мировой войны.

Монетарная политика центробанков

Рост американского рынка, наблюдаемый в последнее десятилетие и признанный самым продолжительным бычьим рынком за всё послевоенное время, во многом был искусственным. Он был создан за счёт колоссальных вливаний денег в мировую финансовую систему. С 2009 года ФРС, ЕЦБ и Банк Японии совокупно «напечатали» около 15 трлн. долларов в рамках количественного смягчения.

В октябре 2017 года ФРС запустила программу количественного ужесточения. Суть программы заключается в изъятии из системы ранее напечатанных долларов в три этапа количественного смягчения в 2009-2014 годах. Данный процесс назвали сокращением баланса ФРС. За 2018 год этот баланс уже сократился на 300 млрд. долларов. В следующем году Федеральный Резерв планирует изъять ещё 600 миллиардов. Вслед за американскими коллегами, ЕЦБ также свернул программу количественного смягчения. Такая политика будет способствовать вымыванию ликвидности практически со всех рынков.

Еврозона. Бюджет. Италия.

Несмотря на то, что пока ЕЦБ обещает следовать курсу ФРС США (сначала прекратить количественное смягчение, а затем перейти к повышению ставки), инвесторы всё меньше верят в то, что это возможно. Если год назад аналитики ожидали, что к концу 2019 ставка достигнет 0,5%, то сейчас консенсус склоняется к тому, что первое повышение состоится не раньше 2020 года. Интересно, что реальная процентная ставка в октябре опустилась до нового рекордного минимума: минус 2,1%. Скорее всего, это не предел. Экономисты прогнозируют ускорение инфляции до 2,5% в ближайшее время.

Очень интересно, чем же всё-таки закончится эпопея с итальянским долгом, который составляет 130% ВВП страны — 2,4 трлн. евро. Доходность по государственным облигациям продолжает расти, а это значит, что рефинансировать долг придётся под всё более высокий процент. Мы все прекрасно знаем, что такая ситуация рано или поздно приведёт к дефолту страны. Если бы не ЕЦБ, то это могло бы произойти уже в 2012 году, когда доходность по десятилетним гособлигациям поднялась до 7%.

Но Европейский центральный банк пообещал сделать всё возможное, чтобы не допустить развала Еврозоны. Была запущена программа LTRO, а в 2015 году был включён печатный станок, против чего очень долго выступала Германия. За это время баланс ЕЦБ увеличился до 4,6 трлн евро. Благодаря этим действиям, пожар смогли потушить, и угроза развала еврозоны отошла на задний план. В результате этого монетарного эксперимента, доходность по десятилетним гособлигациям опускалась до 1% в 2016 году. Теперь ситуация меняется кардинальным образом: ЕЦБ обещает прекратить печатать деньги в декабре текущего года. Рынок итальянского госдолга лишается основной поддержки. Распродажи на этом рынке уже привели к резкому росту доходностей – по десятилеткам – 3.6%. Учитывая медленные темпы роста ВВП Италии, даже этот уровень доходности может в дальнейшем привести к дефолту. И нет никаких гарантий, что продажи итальянских гособлигаций не продолжатся в 2019 году и доходность не вырастет до 6%, когда программа QE от ЕЦБ будет завершена.

Ужесточение монетарной политики ЕЦБ может вновь подтолкнуть Италию, а за ней и соседние страны с большим госдолгом, к выходу из зоны евро с непредсказуемыми последствиями для финансового рынка и экономики всей Европы. Оба сценария — снижение реальных процентных ставок и развал еврозоны — выглядят малопривлекательно.

В ближайшей перспективе лучше избегать инвестирования в европейские активы: валюту, государственные облигации, ценные бумаги банков, особенно итальянских. По крайней мере до тех пор, пока курс евро не обновит свой десятилетний минимум к доллару на уровне 1,0388, который был достигнут 20 декабря 2016 года. Перспективы такого события можно оценить на графике, который можно посмотреть тут .

В свою очередь, сложившаяся ситуация, которая напрямую будет влиять на волатильность евровалюты, сыграет на руку трейдерам и приведёт к увеличению доходов от валютных спекуляций.

Ольга Потапенко

финансовый аналитик Olymp Trade