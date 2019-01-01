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Реформа таможни: в Украине сократят время на оформление экспорта и импорта

Реформа таможни: в Украине сократят время на оформление экспорта и импорта

Министерство финансов планирует сократить в два раза время, в течение которого на таможне оформляются товары на экспорт, и в полтора раза сократить оформление импортных товаров.

Об этом идет речь в Стратегическом плане работы на 2018-2021 год.

Сокращение времени на таможенное оформление экспорта и импорта — это один из ключевых показателей эффективности (KPI), которые установит Минфин для своего департамента таможенной политики и для таможенной службы на следующие три года.

В 2017 году экспортные поставки в среднем оформлялись на таможне за 44 минуты. Плановый показатель на 2018 год — сократить оформление до 25 минут (о фактическом показателе ни Минфин, ни фискальная служба пока не отчитались). А в 2021 году на оформление экспорта в среднем должно тратиться 15 минут.

В 2017 году импортные поставки в среднем проходили таможенное оформление за 94 минуты. Плановый показатель на 2018 год — сократить оформление до 70 минут (о фактическом показателе ни Минфин, ни фискальная служба пока не отчитались). А в 2021 году на оформление экспорта в среднем должно тратиться чуть меньше часа — 55 минут.

По материалам Дело
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