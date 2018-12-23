Фонд гарантирования продал активы 13 банков на 45,7 миллиона

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Фонд гарантирования вкладов физических лиц на прошлой неделе продал активы 13 банков, которые ликвидируются, на 45,65 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.
“В течение прошлой недели (17.12.-22.12.2018) состоялась продажа активов 13 банков, находящихся в управлении Фонда, на общую сумму 45,65 млн грн”, – говорится в сообщении Фонда.
Из них на сумму 39,29 млн грн состоялись аукционы по продаже прав требования по кредитам и на сумму 6,36 млн грн – от реализации основных средств банков.
Как сообщалось, Фонд гарантирования на прошлой неделе планировал продать активы ликвидируемых банков на общую сумму 7,82 млрд грн.
Тем временем ФГВФЛ на текущей неделе планирует продать активы ликвидируемых банков на 2,629 млрд грн.
Из них на сумму 2 564,41 млн грн выставлены права требования по кредитам, и на сумму 64,72 млн грн – недвижимое имущество, земельные участки и прочие основные средства банков.
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