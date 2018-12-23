Главу банка поймали на вымогательстве около миллиона гривен взятки

Правоохранители задержали руководительницу структурного подразделения киевского банка при получении ею неправомерной выгоды в размере 5 тысяч долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В ходе следствия полицейские выяснили, что руководитель финансового учреждения организовала преступную “схему” получения средств. Эта схема действовала с ноября этого года. Так, было установлено, что за реализацию имущества банка по заниженной стоимости чиновник требовала почти миллион гривен.

Полицейские задержали злоумышленницу при получении очередного транша неправомерной выгоды в размере 5 тысяч долларов.

Напомним, в ООН озвучили потери мировой экономики от коррупции и взяток.