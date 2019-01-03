Японцы представили идеальный автомобиль для снегопада (фото)

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Во многих областях Украине сейчас из-за сильных снегопадов затруднено дорожное движение. На границе Полтавской и Черкасской областей вообще из-за непогоды заблокировано около 200 автомобилей. Для таких погодных условий, на наш взгляд идеально подойдет снегомобиль Nissan 370Zki.
Nissan 370Zki с большим дорожным просветом сделан на базе спорткара Nissan 370Z. Вместо передних колес у него лыжи, а вместо задних колес – большие гусеницы. Подобный подход японцы использовали ранее, когда они свой кроссовер превратили в снегомобиль Winter Warrior.
Под капотом располагается стандартный 3,7 л двигатель V6 мощностью 332 лошадиных сил. Он агрегатируется с 7-ступенчатой АКПП
Nissan 370Zki можно обратно переделать в обычный автомобиль. Для этого просто нужно заменить лыжи и гусеницы колесами. Естественно, для этого нужно обратиться к специалистам.
На Nissan 370Zki очень удобно ездить зимой по бездорожью. Он проедет везде. Правда, нужно научиться правильно тормозить. Это самое главное для того, кто им управляет.
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