Обновление iOS лишило iPhone связи

Обновление iOS до версии 12.1.2 лишило некоторых владельцев iPhone связи. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на сообщения пользователей в соцсетях.

При этом на проблемы пожаловались пользователи техники Apple со всех континентов. Не исключением стали и россияне. Кроме того, часть владельцев в какой-то момент 24 декабря обнаружила свой iPhone выключенным, а после его включения произошла самопроизвольная установка обновленной версии iOS 12.1.2. В итоге, после обновления некоторые смартфоны перестали идентифицировать контакты из телефонной книги, а при входящем вызове стали определять номер как неизвестный.

Несмотря на то, что разработчики планировали оптимизировать функционирование iPhone при помощи очередного обновления, на самом деле оно привело к сбоям в работе сотовой связи и мобильного Интернета на iPhone.