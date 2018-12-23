Межбанк: доллар уронил двойной объем притока экспортной выручки из-за длинных выходных в Украине.

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в пятницу относительно доллара на 14,30 коп., на торгах среды поднялся на 16,61 коп., оказавшись на уровне 27,2678 UAH/USD.

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 26-го, справочный промежуточный курс доллара, потеряв 15,97 коп., составил 27,2661 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 26 декабря с уровней предыдущего закрытия 27,37/27,40 UAH/USD виртуально, без сделок.

Около 10.10, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке упала к 27,35/27,45 UAH/USD на продажах избыточной долларовой ликвидности из-за прихода на счета экспортеров двойной порции отложенной с 21 и 24 декабря внешнеторговой выручки, 50% которой подлежало обязательной продаже.

К 10.20 «американец», сохранив нисходящий тренд, понизился к 27,34/27,39, а спустя 5 минут провалился к 27,30/27,35 UAH/USD.

Объем предложения СКВ был настолько значительным, что рынок проигнорировал очевидное расширение гривневой ликвидности, на которое указал значительный (с уровня 50 469,9 млн. грн. к отметке 57 956,6 млн. грн.) рост объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Полагаем, это результат компенсации НДС Казначейством, которое на сей раз не поскупилось, вернул бизнесу изрядную порцию гривни.

По состоянию на 11.02 Киева пара доллар-гривня немного замедлила коррекцию, обосновавшись на отметке 27,25/27,27 UAH/USD, возобновив снижение после небольшого периода относительной стабильности. Вначале к 27,24/27,26, а спустя полчаса, на 12.11 Киева, до 27,23/27,25 UAH/USD. Появившиеся покупки СКВ на этих уровнях, «заморозили» откат «американца» до перерыва на обед, а вместе с этим выровняли рынок в равновесие спроса и предложение, которое затянулось до 13.15, когда новая волна продаж уронила цену СКВ до 27,22/27,27 UAH/USD. Расширение спреда дало понять о снижении торговой активности. Системные игроки покинули рынок, оставив его на «попечении» слабосильных спекулянтов. Последние своими покупками после 14.10 инициировали порционное подорожание доллара к 27,24/27,27 на 15.06 Киева.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,22/ 27,27

евро – 31,00/ 31,01

российский рубль – 0,393/ 0,394

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