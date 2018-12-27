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LG запатентовал безрамочный планшет с пристегивающейся клавиатурой

LG запатентовал безрамочный планшет с пристегивающейся клавиатурой

Мобильное подразделение компании LG готовит к выпуску несколько новинок, часть из которых будет показана на выставке CES 2019 в январе, а другая часть подоспеет к февральской MWC 2019. В виртуальном перечне солируют смартфоны но, возможно, будет и планшет — как на картинке.

Это рендер, сделанный по эскизам, приложенным к патентной заявке в Ведомство интеллектуальной собственности Республики Корея (KIPO, Korean Intellectual Property Office).

Никаких характеристик, само собой, не сообщается, но видно, что нас ждет практически безрамочное устройство, которое будет работать в тандеме с беспроводной клавиатурой. Выглядит решение весьма презентабельно, из чего можно сделать вывод, что продукт является флагманским, нацеленным на конкуренцию с аналогами Apple и Samsung.

По материалам bigmir.net
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