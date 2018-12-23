Британец купил на аукционе сейф, в котором нашел более $7 млн

Гражданин Великобритании случайно приобрел на телевизионном аукционе склад с сейфом, в котором оказалось 5,8 миллиона фунтов (около 7,3 миллиона долларов).

Об этом сообщила газета The Independent.

По информации издания, сама покупка обошлась ему всего в 390 фунтов (494 доллара).

Мужчине не сразу удалось открыть сейф. Для этого он вызвал слесаря. Первый человек, который согласился помочь взломать сейф, с задачей не справился. Лишь вторая попытка оказалась удачной.

Отмечается, что адвокат, который представляет владельцев складского помещения, связался с покупателем и предложил ему 465 тысяч фунтов (около 600 тысяч долларов). Это предложение мужчина отклонил и добился вознаграждения в размере 930 тысяч фунтов (около 1,2 миллиона долларов).

Газета отметила, что в результате он вернул сейф и остаток наличных.