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Госстат обнародовал количество безработных по международной методологии

Госстат обнародовал количество безработных по международной методологии

По методологии МОТ количество безработных существенно выше, чем количество официально зарегистрированных.

В III квартале 2018 года количество занятого населения в возрасте 15-70 лет составило 16,7 млн человек, а количество безработных соответствующего возраста – 1,4 млн человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные выборочного обследования домохозяйств Государственной службы статистики.

По данным статистического ведомства, уровень занятости населения в возрасте 15-70 лет по сравнению с соответствующими данными предыдущего года увеличился на 1,1 п.п. и составил 58,1%, а среди населения трудоспособного возраста – на 1,8 п.п. и 67,3% соответственно.

Уровень безработицы среди экономически активного населения в возрасте 15-70 лет в III квартале 2018 года по сравнению с III кварталом 2017 года уменьшился на 0,9 п.п. и составил 8,0%.

Информация о количестве занятого и безработного населения получена по результатам выборочного обследования населения (домохозяйств) по вопросам экономической активности. Методология определения этих показателей соответствует определению и рекомендациям Международной организации труда (МОТ).

По материалам РБК-Украина
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