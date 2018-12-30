Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 34 0

Windows 10 научится распознавать людей вместо ввода паролей

Windows 10 научится распознавать людей вместо ввода паролей

В 2019 году компания Microsoft выпустит обновление для Windows 10 с крайне полезной функцией, которая избавит пользователей от необходимости ввода паролей при входе.

Об этом сообщает Сегодня со ссылкой на The Verge.

В следующем году корпорация внедрит в свою операционную систему функцию, которая будет распознавать пользователей ноутбуков и компьютеров в лицо.

По словам издания, технология распознавания будет внедрена в специальные веб-камеры, которые будут продаваться отдельно для компьютеров и ноутбуков под управлением Windows 10.

Отдельно будут разработаны камеры для игровой приставки Xbox One, и будут обеспечивать поддержку функции Kinect, позволяющей пользователю автоматически осуществлять вход в аккаунты, расположившись перед камерой. Гаджет будет поддерживать распознавание лиц владельца и членов его семьи.

Ранее один из руководителей компании Microsoft Панос Панай в интервью The Verge отмечал, что корпорация рассматривает возможность разработки веб-камер под брендом Surface. Намекая на новинки, в качестве примера он привел камеру Surface Hub 2, работающую через разъем USB-C.

В планах Microsoft выпустить в следующем году Surface Hub 2S, которым станут поддерживаться сменные картриджи с процессорами. Если компания также выпустит отдельно камеру, известную по Surface Hub 2, то она сможет работать со всеми компьютерами под управлением Windows 10.

Microsoft до сих пор не выпустила собственную камеру с поддержкой Windows Hello и пользователям компьютеров для добавления поддержки распознавания лиц приходится использовать сторонние решения от Creative, Razer и Logitech.

По материалам Сегодня
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина