Windows 10 научится распознавать людей вместо ввода паролей

В 2019 году компания Microsoft выпустит обновление для Windows 10 с крайне полезной функцией, которая избавит пользователей от необходимости ввода паролей при входе.

Об этом сообщает Сегодня со ссылкой на The Verge.

В следующем году корпорация внедрит в свою операционную систему функцию, которая будет распознавать пользователей ноутбуков и компьютеров в лицо.

По словам издания, технология распознавания будет внедрена в специальные веб-камеры, которые будут продаваться отдельно для компьютеров и ноутбуков под управлением Windows 10.

Отдельно будут разработаны камеры для игровой приставки Xbox One, и будут обеспечивать поддержку функции Kinect, позволяющей пользователю автоматически осуществлять вход в аккаунты, расположившись перед камерой. Гаджет будет поддерживать распознавание лиц владельца и членов его семьи.

Ранее один из руководителей компании Microsoft Панос Панай в интервью The Verge отмечал, что корпорация рассматривает возможность разработки веб-камер под брендом Surface. Намекая на новинки, в качестве примера он привел камеру Surface Hub 2, работающую через разъем USB-C.

В планах Microsoft выпустить в следующем году Surface Hub 2S, которым станут поддерживаться сменные картриджи с процессорами. Если компания также выпустит отдельно камеру, известную по Surface Hub 2, то она сможет работать со всеми компьютерами под управлением Windows 10.

Microsoft до сих пор не выпустила собственную камеру с поддержкой Windows Hello и пользователям компьютеров для добавления поддержки распознавания лиц приходится использовать сторонние решения от Creative, Razer и Logitech.