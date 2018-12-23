В немецком городе готовятся к введению налога на одноразовую посуду

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Горсовет Тюбингена разрабатывает законодательную базу по введению налога для местных заведений на пользование предметами одноразового потребления. Среди предметов, в частности, пластиковые соломинки и бутылки, пакеты и влажные салфетки.
Об этом сообщает DW.
«Сделав производство мусора более дорогим, мы ликвидируем финансовые сдерживающие факторы… Одноразовая упаковка не должна быть дешевле, чем многократная», — отметил мэр Тюбингена, Борис Палмер, представитель партии «Зеленых».
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Налог планируется ввести в ближайшие месяцы. Так, учреждения должны будут платить налог за каждый использованный одноразовый пластиковый предмет. Сейчас DW не предоставляет деталей о способах учета одноразовой посуды в общественных местах Тюбингена.
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