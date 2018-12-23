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"Укрпочта" отменила доплату за доставку в село в одном из тарифов

"Укрпочта" отменила доплату за доставку в село в одном из тарифов

АО “Укрпочта” отменила с 1 января 2019 года доплату в 12 грн за доставку в село в тарифе “Экспресс”.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

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Кроме того, с 1 января посылки для тарифов “Экспресс” и “Стандарт” будут иметь единый размер наибольшей стороны отправления – до 70 см. До 31 декабря 2018 года для “Экспресс” промежуточный размер составлял 35 см, для “Стандарт” – 50 см.

При этом в самой дешевой доставке Укрпочты “Стандарт” с начала года будет уменьшена оценочная стоимость с 1,2% (не менее 3 грн) до 1% (не меньше 1 грн).

По материалам РБК-Украина
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