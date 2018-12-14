В Укрпочте рассказали, когда пересмотрят тариф на доставку пенсий

Вопрос финансирования услуги доставки пенсий на II полугодие 2019 года правительство и Президент рассмотрят в июне.

Об этом сообщает Укрпочта.

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“Чтобы обеспечить стабильные выплаты пенсий в 2019 году, Укрпочта должна получить из 500 млн грн, выделенных из госбюджета Пенсионному фонду: 250 млн грн – до конца января и еще 250 млн грн – до конца марта. Вопрос финансирования услуги доставки пенсий на II полугодие будет рассматриваться правительством и Президентом отдельно в июне 2019 года”, – отмечают в компании.

Для увеличения доходов в 2019 году и избежания убыточности Укрпочта продолжит развивать каналы доставки отправлений, расширять сотрудничество с представителями рынка электронной коммерции и т.д.

Кроме того, сокращая расходы компании, в Укрпочте временно свернуты инфраструктурные проекты, кроме проведения текущих ремонтов почтовых отделений.