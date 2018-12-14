"Укрпочта" сможет сообщать о доставке посредством SMS и интернета

Публичное акционерное общество “Укрпочта” сможет сообщать клиентам о доставке посредством SMS и интернета.

Соответствующее решение сегодня принято на заседании правительства.

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В частности, на заседании Кабмина утвердили изменения в правила предоставления услуг почтовой связи, согласно которым в процессе оказания услуг почтовой связи создаются возможности использования SMS-сообщений и интернета для оповещения клиентов о доставке посылки. В пояснительной записке отмечается, что это позволит получать услуги в наиболее удобное для клиентов время, а также внедрить новые способы доставки почтовых отправлений.