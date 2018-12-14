Порошенко прокомментировал сокращения отделений «Укрпочты»

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Петр Порошенко на пресс-конференции в Киеве 16 декабря прокомментировал сокращения отделений «Укрпочты» в селах и прекращения доставки пенсий.
«Президент не назначает и не освобождает руководство «Укрпочты». Это не дело Президента — увольнение почтальонов и не дело Президента зарплата 700 или 800 тыс. грн у руководства «Укрпочты». Но дело Президента защищать конституционные права и свободы граждан», — заявил Президент.
Порошенко сообщил, что попросил предусмотреть 500 млн. грн., которые бы компенсировали убытки «Укрпочты», чтобы остановить процесс увольнения и обеспечить нормальную зарплату и восстановить работу почтальонов в тех селах, где отделения были закрыты или были уволены почтальоны.
Как сообщалось ранее, «Укрпочта» планирует прекратить доставку пенсий в том случае, если новый тариф (на доставку пенсий) не будет утвержден до 1 ноября 2018 года. Отмечалось, что Министерство инфраструктуры как регулятор установило новый тариф на доставку пенсий еще в ноябре 2017 года, однако его не согласовывают в Министерстве социальной политики и Пенсионном фонде.
Убытки «Укрпочты» от доставки пенсий в этом году достигли 1 млрд. грн. «Укрпочта» повысила тарифы на доставку писем и посылок на 40% с 10 сентября этого года. Второй этап повышения тарифов начнется с 1 января 2019 года.
После этого Петр Порошенко приказал обеспечить доставку пенсий, прекратить увольнения почтальонов и сохранить отделения в сельской местности. Президент также посоветовал гендиректору «Укрпочты» Игорю Смелянскому пересмотреть свою зарплату. Смелянский получает ежемесячный оклад 744 тыс. грн. Кроме этой суммы, ему также выделяют премиальные, отпускные и материальную помощь, что существенно увеличивает его заработок.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Президент назвал приоритеты Украины на ближайшие пять лет5 ч. назад - 1823 43
Субсидиантов внесут в "черные" и "белые" списки: чего ждать от новых проверок3 ч. назад - 1380 9
В Испании на 22% повысят минимальную зарплатуВчера, 15:00 - 3428 9
Министр экономики ФРГ назвал условие для строительства "Северного потока - 2"4 ч. назад - 898 5
Украина существенно нарастила импорт товаров5 ч. назад - 481 5
HTC сняла с продажи свой последний флагманский смартфон15 ч. назад - 7467 1
В Испании на 22% повысят минимальную зарплатуВчера, 15:00 - 3428 9
Евростат назвал самые богатые и самые бедные страны ЕС (инфографика)Вчера, 19:00 - 2525
«Укрпочта» договорилась с Пенсионным фондом по отделениям и пенсиямВчера, 17:00 - 2097
Президент назвал приоритеты Украины на ближайшие пять лет5 ч. назад - 1823 43
Innolux разработала дисплей с рекордной плотностью пикселей3 ч. назад - 131
В Китае создали быстрый процессор для дешевых смартфонов (видео)14.12.2018, 15:10 - 999
Большой адронный коллайдер закрыли на реконструкцию10.12.2018, 15:10 - 1517
В Атлантический океан из-за аварии упала первая ступень ракеты Falcon06.12.2018, 12:10 - 2858 3
SpaceX запустила на орбиту сразу 64 спутника, установив 2 рекорда (видео)04.12.2018, 11:10 - 2086 2