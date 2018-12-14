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Порошенко прокомментировал сокращения отделений «Укрпочты»

Порошенко прокомментировал сокращения отделений «Укрпочты»

Петр Порошенко на пресс-конференции в Киеве 16 декабря прокомментировал сокращения отделений «Укрпочты» в селах и прекращения доставки пенсий.

«Президент не назначает и не освобождает руководство «Укрпочты». Это не дело Президента — увольнение почтальонов и не дело Президента зарплата 700 или 800 тыс. грн у руководства «Укрпочты». Но дело Президента защищать конституционные права и свободы граждан», — заявил Президент.

Порошенко сообщил, что попросил предусмотреть 500 млн. грн., которые бы компенсировали убытки «Укрпочты», чтобы остановить процесс увольнения и обеспечить нормальную зарплату и восстановить работу почтальонов в тех селах, где отделения были закрыты или были уволены почтальоны.

Как сообщалось ранее, «Укрпочта» планирует прекратить доставку пенсий в том случае, если новый тариф (на доставку пенсий) не будет утвержден до 1 ноября 2018 года. Отмечалось, что Министерство инфраструктуры как регулятор установило новый тариф на доставку пенсий еще в ноябре 2017 года, однако его не согласовывают в Министерстве социальной политики и Пенсионном фонде.

Убытки «Укрпочты» от доставки пенсий в этом году достигли 1 млрд. грн. «Укрпочта» повысила тарифы на доставку писем и посылок на 40% с 10 сентября этого года. Второй этап повышения тарифов начнется с 1 января 2019 года.

После этого Петр Порошенко приказал обеспечить доставку пенсий, прекратить увольнения почтальонов и сохранить отделения в сельской местности. Президент также посоветовал гендиректору «Укрпочты» Игорю Смелянскому пересмотреть свою зарплату. Смелянский получает ежемесячный оклад 744 тыс. грн. Кроме этой суммы, ему также выделяют премиальные, отпускные и материальную помощь, что существенно увеличивает его заработок.

По материалам Hubs
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