Средства из Инвестбанка выводились через кредиты предприятиям с признаками фиктивности

Анализ финансовых операций неплатежеспособного ПАО «КБ «Инвестбанк», проведенный уполномоченным лицом Фонда гарантирования вкладов, показал, что около 200 млн грн были выведены из банка путем предоставления кредитов предприятиям с признаками фиктивности.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

Банком заключались многочисленные страховые договоры с «фиктивной» страховой компанией и проводились закупки консультационных услуг, единственным подтверждением которых стали акты приема-передачи с указанием сумм, но без даты. На сегодня за счет средств, полученных Фондом гарантирования вкладов в результате ликвидации и продажи имущества, из заявленных кредиторами требований на общую сумму 206,58 млн грн погашено лишь 5,79 млн грн.

Национальный банк Украины признал ПАО «КБ «Инвестбанк» неплатежеспособным 15 декабря 2016 года из-за того, что его акционеры не приняли достаточных мер для приведения размера уставного капитала банка в соответствие с требованиями законодательства в 120 млн грн.

Временную администрацию в ПАО «КБ «Инвестбанк» Фонд гарантирования вкладов осуществлял в течение месяца, а с 13 января 2017 года продолжается его ликвидация. Ликвидационная масса ПАО «КБ «Инвестбанк» утверждена решением исполнительной дирекции Фонда гарантирования вкладов по состоянию на 13.07.2017 года.

Балансовая стоимость активов, включенных в нее, составляет 445,01 млн грн. Оценочная стоимость активов, которая была определена независимыми оценщиками, более чем вдвое ниже суммы, указанной в бухгалтерской документации. Более 80% объема ликвидационной массы – кредитный портфель юридических лиц, оценочная стоимость которого почти в четыре раза меньше, чем «на бумаге».

Во время осуществления временной администрации уполномоченным лицом Фонда гарантирования вкладов выявлено, что ПАО «КБ «Инвестбанк» был выдан ряд кредитов предприятиям, которые имеют признаки фиктивности, поскольку все они имеют небольшие обороты, незначительный уставный капитал и не имеют активов.

В обеспечение кредитных договоров переданы неликвидные земельные участки сельскохозяйственного назначения на территории Бориспольского района Киевской области, оценка которых является значительно завышенной. Все эти предприятия связаны между собой, о чем свидетельствуют договоры перевода долга с одного предприятия на другое, сотрудничество с одинаковыми партнерами и контрагентами и обеспечение кредита одинаковыми имущественными поручителями.

Показатели каждого из предприятий еще на момент обращения в ПАО «КБ «Инвестбанк» с ходатайством о предоставлении кредита свидетельствовали об их неспособности погашать задолженность, однако это не остановило кредитный комитет банка. Одному из ООО, например, был предоставлен кредит, в 13 раз превышавший годовой оборот его денежных средств. Еще одному предприятию, в штате которого работает только один человек, была открыта возобновляемая кредитная линия в размере 400 000 долл. США. Общая задолженность таких предприятий перед ПАО «КБ «Инвестбанк» составляет около 200 млн грн.