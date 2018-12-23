15 центробанков мира готовы выпускать свои криптовалюты

Центробанки по всему миру прониклись призывом МВФ по созданию собственных криптовалют. Только в ноябре руководитель Международного валютного фонда Кристин Лагард призвала коллег не бороться с виртуальными деньгами, а начать делать свои — еще лучше и удобнее для потребителя. И уже через месяц появилась реакция — Канада, Швеция, Китай, Норвегия и многие другие сообщили о намерении создать что-то похожее на биткоин (Bitcoin).

Всего 15 стран, и МВФ в своем отчете привел неполный список из них:

Багамские острова,

Канада,

остров Кюрасао,

остров Святого Мартина,

Китай,

Восточные Карибские острова,

Норвегия,

Эквадор,

Сенегал,

Швеция,

Тунис,

Уругвай.

Островов, конечно, оказалось многовато, но у каждого государства свой подход. В каких-то странах любят эксперименты, в каких-то просто хотят разнообразить свой денежный ряд. А где-то берутся за любые безналичные проекты. Например, в центробанке Швеции из-за растущих мобильных платежей вообще хотят отказаться от наличных расчетов.

«Сама природа денег меняется. Помимо роли регулятора, должно ли государство оставаться агрессивным игроком на денежном рынке? Должно ли оно заполнить пустоты, оставшиеся после исчезновения денег?», — заметила Кристин Лагард. В расчете на то, что центробанки по всему миру продолжат придумывать для людей новые денежные решения.