Максим Пархоменко: что принес гривне 2018 год

За текущий год положение гривны оказалось наиболее стабильным.

По крайней мере, в сравнении с последними годами свободного ценообразования курса нашей национальной валюты.

Важно выделить, что 2018 год был наиболее успешен на фоне отсутствия выплат по внешнему госдолгу, росту основных рынков сбыта и постепенного восстановления экономики, что позволило гривне закрывать год на нейтральной ноте.

В тоже время, валюты развивающихся рынков (к которому мы и относимся) показали более негативную динамику.

Так, за счет более агрессивного повышения процентных ставок со стороны ФРС, многие валюты оказались под давлением и просели к доллару.

Гривна же в этот период закрылась в ноль.

Важно отметить, что здесь сыграла как низкая интеграция наших ценных бумаг в мировой рынок, так и небольшой объем рынка в целом.

Таким образом, при глобальных изменениях на мировых рынках капитала мы остаемся в стороне от этих трендов. В нашем случае это нам на пользу.

В следующем году новое правительство и его будущая политика будут формировать тренд по гривне.

Одним из достижений последних лет является создание независимого Нацбанка, который проводит монетарную политику с целью будущего развития экономики, а не получения политических дивидендов.

На будущий год припадают также выплаты по госдолгу – они составляют порядка 9,6 млрд долларов. Включая его обслуживание.

Пиковые выплаты будут приходиться на февраль – 1,7 млрд долларов, май – 1,8 млрд долларов, и сентябрь – 1,9 млрд долларов.

Таким образом это будет наиболее неблагоприятный для гривны период.

И здесь важно понимать, как будет действовать регулятор в этот период. На данный момент средняя ликвидность межбанковского валютного рынка оценивается в 300 млн долларов в день.

Таким образом, чтобы не ощутить роста доллара, нужно абсорбировать не более 10% долларовой ликвидности на рынке.

Для закрытия февральских выплат нужно на ежедневной основе конвертировать порядка 30 млн долларов, что сделать вполне реально.

Но даже выполняя этот рецепт, мы все равно увидим рост доллара за счет активных покупок этой валюты, что и приведет к росту доллара в этот период.

Для нашего правительства и НБУ, которые и будут удерживать стабильность курса в этот период, задача будет не из простых из-за скудных резервов Нацбанка. Таким образом, не исключается повышеная волатильность курса в следующем году.

Если в феврале мы можем пройти выплату за счет последнего транша от МВФ, то к сентябрю его эффект иссякнет. Из-за этого можно ожидать снижение курса до отметок выше 29 гривен за доллар во втором полугодии.

Важной будет оставаться политика и мировых ЦБ, в частности ФРС.

Максим Пархоменко, аналитик Альпари