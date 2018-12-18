Местным властям в Украине передали 500 гектаров полей

Правительство Украины передало объединенным территориальным общинам (ОТО) более 500 тысяч гектаров земель сельскохозяйственного назначения.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

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“Сегодня передаем более 500 тыс. га сельскохозяйственных земель в коммунальную собственность 174 ОТО из 20 областей. Уверен, что общины как настоящие хозяева будут эффективно и рационально использовать этот ресурс”, – написал Гройсман на своей странице в Twitter.

По словам премьера, всего за 2018 год 659 ОТО получили в коммунальную собственность около 1,46 млн га земельных участков.