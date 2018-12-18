ЕС и Япония ратифицировали соглашение о зоне свободной торговли

Соглашение об экономическом партнерстве между ЕС и Японией вступит в силу 1 февраля 2019 года.

Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

“Сегодня ЕС и Япония проинформировали друг друга о завершении соответствующих процедур ратификации. В рамках последнего шага со стороны ЕС Рада утвердила вчера решение о заключении Соглашения”, – говорится в сообщении.

Соглашение об экономическом партнерстве является крупнейшей торговой сделкой, заключенной ЕС до настоящего времени.

“99% пошлин, применяемых к экспорту в Японию и сейчас составляют около 1 млрд евро, будут отменены”, – говорится в сообщении.

Япония также сообщила ЕС о завершении процесса ратификации Соглашения о стратегическом партнерстве.

“На основании этого сообщения большая часть Соглашения о стратегическом партнерстве будет применяться на временной основе также начиная с 1 февраля 2019 года. Это соглашение официально вступит в силу после его ратификации всеми государствами-членами ЕС”, – отметили в Раде.

Соглашение о стратегическом партнерстве призвано усилить сотрудничество в таких сферах, как международный мир и безопасность, киберпреступность, энергетическая безопасность, смягчение последствий изменения климата, инновации и правоохранительная система.

Оба соглашения были подписаны на саммите ЕС-Япония 17 июля 2018 года.