Российский хакер получил срок за майнинг на госсерверах

42-летний хакер из Владимирской области РФ получил один год и восемь месяцев тюремного заключения за майнинг на вычислительных мощностях государственной интегрированной системы телекоммуникаций. Приговор вынес Муромский городской суд. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Владимирской области.

Его признали виновным по статье “Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ”. Пока что приговор не вступил в законную силу.

В январе 2017 года с помощью троянских программ хакер взломал сервера госструктур с целью майнинга. По словам пресс-службы УФСБ во Владимирской области, ему не удалось много заработать на этом.