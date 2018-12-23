Объем промышленной продукции Донецкой области увеличился

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Объем промышленной продукции Донецкой области (без учета части временно оккупированной территории) в январе–ноябре 2018 года по сравнению с январем–ноябрем 2017 года увеличился на 1,9%.
В ноябре объем продукции был на 2,2% больше, чем в октябре 2018 года, однако на 2,4% меньше, чем в ноябре 2017 года.
Прирост производства с начала 2018 года по сравнению с январем–ноябрем предыдущего года достигнут на фоне низкой базы сравнения, так как, начиная с февраля 2017 года, объемы произведенной продукции региона снижались вследствие блокады железнодорожных перевозок угля и других грузов на линии разграничения. Так, в январе–ноябре 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года спад составил 10,6%. В результате за последние два года (январь–ноябрь 2018 года по сравнению с январем–ноябрем 2016 года) производство сократилось на 8,9%.
В январе–ноябре 2018 года объем продукции был больше, чем в январе–ноябре предыдущего года, в производстве резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции на 5,3%, машиностроении – на 7,6%, производстве кокса и продуктов нефтепереработки – на 9,3%, добывающей промышленности и разработке карьеров – на 9,5%, производстве химических веществ и химической продукции – на 12,4%.
Уменьшился в январе–ноябре 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года объем продукции в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий на 3,5%, производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий – на 5,6%, производстве, поставке и распределении электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 6,3%, текстильном производстве, производстве одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов – на 15,1%.
Добыча рядового угля в январе–ноябре 2018 года по сравнению с январем–ноябрем предыдущего года увеличилась на 11,1% и составила 10,6 млн.т. В то же время это на 18,5% меньше, чем в январе–ноябре 2016 года. Объем каменного угля, включающего отгруженный рядовой уголь и продукты обогащения, составив в январе–ноябре 2018 года 9,0 млн.т, вырос по сравнению с январем–ноябрем 2017 года на 16,8%.
Производство кокса в январе–ноябре 2018 года составило 4,8 млн.т, что по сравнению с аналогичным периодом 2017 года больше на 9,1%.
Выплавка чугуна в январе–ноябре 2018 года, составив 7,5 млн.т, уменьшилась по сравнению с январем–ноябрем 2017 года на 0,5%. Выплавка стали составила 7,2 млн.т, что меньше, чем в январе–ноябре 2017 года, на 3,5%. Выпуск готового проката в январе–ноябре 2018 года снизился по сравнению с январем–ноябрем предыдущего года на 5,6% и составил 3,6 млн.т.
Производство электроэнергии в январе–ноябре 2018 года по сравнению с январем–ноябрем 2017 года уменьшилось на 6,1% и составило 13,7 млрд.кВт·час, что на 35,8% меньше, чем в январе–ноябре 2016 года.
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