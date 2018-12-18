Стала известна структура газового и нефтяного дивизионов "Нафтогаза"

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Новая модель организации “Нафтогаза” предусматривает создание дивизионов газа и нефти, в которые “Укргаздобыча” и “Укртранснафта” войдут в качестве дочерних предприятий.
Об этом говорится в приложениях к проекту решения правления “Нафтогаза”, которые есть в распоряжении ЭП.
Структура дивизиона “Интегрированный газовый бизнес”:
АО “Укргаздобыча” (за исключением подразделений, осуществляющих деятельность по переработке и розничной реализации нефтепродуктов);
Дочерняя компания “Газ Украины” НАК “Нафтогаз Украины”;
ООО “Газоснабжающая компания “Нафтогаз Украины”;
ООО “Газоснабжающая компания “Нафтогаз Трейдинг”;
ООО “Газоснабжающая компания “Нафтогаз тепло”;
Naftogaz Trading Europe AG;
Дочернее предприятие “Центргаз” ОАО по газоснабжению и газификации “Кировоградгаз”;
Департамент балансов газа НАК “Нафтогаз Украины”;
Департамент реализации газа НАК “Нафтогаз Украины”;
Управление импорта газа и таможенного оформления НАК “Нафтогаз Украины”;
Управление трейдинга газа НАК “Нафтогаз Украины”;
Департамент отношений с ПАО “Газпром” НАК “Нафтогаз Украины”;
Управление зарубежных проектов НАК “Нафтогаз Украины”.
Структура дивизиона “Нефть”:
АО “Укртранснафта”;
АО “Укрспецтрансгаз”;
Дочернее предприятие “Укравтогаз” НАК “Нафтогаз Украины”;
Подразделения АО “Укргаздобыча”: Департамент реализации; Филиал Управление по переработке газа и газового конденсата акционерного общества “Укргаздобыча”.
Согласно решению, директора дивизиона назначает правления компании по представлению председателя правления.
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