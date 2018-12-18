Стала известна структура газового и нефтяного дивизионов "Нафтогаза"

Новая модель организации “Нафтогаза” предусматривает создание дивизионов газа и нефти, в которые “Укргаздобыча” и “Укртранснафта” войдут в качестве дочерних предприятий.

Об этом говорится в приложениях к проекту решения правления “Нафтогаза”, которые есть в распоряжении ЭП.

Структура дивизиона “Интегрированный газовый бизнес”:

АО “Укргаздобыча” (за исключением подразделений, осуществляющих деятельность по переработке и розничной реализации нефтепродуктов);

Дочерняя компания “Газ Украины” НАК “Нафтогаз Украины”;

ООО “Газоснабжающая компания “Нафтогаз Украины”;

ООО “Газоснабжающая компания “Нафтогаз Трейдинг”;

ООО “Газоснабжающая компания “Нафтогаз тепло”;

Naftogaz Trading Europe AG;

Дочернее предприятие “Центргаз” ОАО по газоснабжению и газификации “Кировоградгаз”;

Департамент балансов газа НАК “Нафтогаз Украины”;

Департамент реализации газа НАК “Нафтогаз Украины”;

Управление импорта газа и таможенного оформления НАК “Нафтогаз Украины”;

Управление трейдинга газа НАК “Нафтогаз Украины”;

Департамент отношений с ПАО “Газпром” НАК “Нафтогаз Украины”;

Управление зарубежных проектов НАК “Нафтогаз Украины”.

Структура дивизиона “Нефть”:

АО “Укртранснафта”;

АО “Укрспецтрансгаз”;

Дочернее предприятие “Укравтогаз” НАК “Нафтогаз Украины”;

Подразделения АО “Укргаздобыча”: Департамент реализации; Филиал Управление по переработке газа и газового конденсата акционерного общества “Укргаздобыча”.

Согласно решению, директора дивизиона назначает правления компании по представлению председателя правления.