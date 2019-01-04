АМПУ хочет инвестировать 20 млрд грн в развитие портовой инфраструктуры в ближайшие годы

В среднесрочной перспективе необходимый портфель капитальных инвестиций со стороны Администрации морских портов Украины для реализации инфраструктурных проектов в портовой отрасли составляет около 20 млрд грн.

Об этом в комментарии ЦТС сообщили в АМПУ.

“В перспективе пяти лет АМПУ совместно с инвесторами намерена реализовать инфраструктурные проекты, которые обеспечат создание и модернизацию портовых мощностей объемом годовой перевалки почти 35 млн т. Инвестиционные расходы ожидаются на уровне 30,5 млрд грн, из которых 26 млрд грн – частные инвестиции. Однако, реализация этих проектов возможна только при совместной работе АМПУ (дноуглубление, причальная стенка и т.д.) и инвестора (наземная часть, перегрузочная инфраструктура). Для этих целей АМПУ необходимо соответствующее финансирование. В среднесрочной перспективе необходимый портфель капинвестиций со стороны АМПУ составляет около 20 млрд грн”, – сообщили в госкомпании.