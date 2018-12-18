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Порошенко прокомментировал выделение Украине первого транша кредита МВФ

Порошенко прокомментировал выделение Украине первого транша кредита МВФ

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал первый транш кредита на сумму 1,4 млрд долларов по новой программе stand-by на сумму 3,9 млрд долларов, который Международный валютный фонд (МВФ) перечислил Украине сегодня, 21 декабря.

Об этом было сообщение главы государства в Twitter.

Порошенко подчеркнул, что золотовалютные резервы Украины составляют уже почти 20 млрд долларов.

“Только что поступили средства от МВФ – макрофинансовая помощь от ЕС, поступают средства от Всемирного банка, и золотовалютные резервы Украины составляют уже почти 20 млрд долларов, что способствует стабильности экономики Украины. Мы с уверенностью смотрим в будущее!”, – написал Президент.

По материалам РБК-Украина
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