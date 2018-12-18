Порошенко прокомментировал выделение Украине первого транша кредита МВФ

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал первый транш кредита на сумму 1,4 млрд долларов по новой программе stand-by на сумму 3,9 млрд долларов, который Международный валютный фонд (МВФ) перечислил Украине сегодня, 21 декабря.

Об этом было сообщение главы государства в Twitter.

Порошенко подчеркнул, что золотовалютные резервы Украины составляют уже почти 20 млрд долларов.

“Только что поступили средства от МВФ – макрофинансовая помощь от ЕС, поступают средства от Всемирного банка, и золотовалютные резервы Украины составляют уже почти 20 млрд долларов, что способствует стабильности экономики Украины. Мы с уверенностью смотрим в будущее!”, – написал Президент.