Порошенко прокомментировал выделение Украине первого транша кредита МВФ

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Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал первый транш кредита на сумму 1,4 млрд долларов по новой программе stand-by на сумму 3,9 млрд долларов, который Международный валютный фонд (МВФ) перечислил Украине сегодня, 21 декабря.
Об этом было сообщение главы государства в Twitter.
Порошенко подчеркнул, что золотовалютные резервы Украины составляют уже почти 20 млрд долларов.
“Только что поступили средства от МВФ – макрофинансовая помощь от ЕС, поступают средства от Всемирного банка, и золотовалютные резервы Украины составляют уже почти 20 млрд долларов, что способствует стабильности экономики Украины. Мы с уверенностью смотрим в будущее!”, – написал Президент.
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