Выигрывайте деньги на праздники по акции от Универсал банка

Универсал банк у Новому году проводит розыгрыш 5000 (1 – 2000 грн и 3 по 1000 грн).

Розыгрыш будет проходить до 21 января 2019 года, тогда же будет определен победитель.

В акции не участвуют депозиты:

В сумме менее 20 000 гривен.

В сумме более 1 млн. гривен.

Сроком менее 6 месяцев.

Открытые до подачи заявки.