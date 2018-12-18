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Выигрывайте деньги на праздники по акции от Универсал банка

Выигрывайте деньги на праздники по акции от Универсал банка

Универсал банк у Новому году проводит розыгрыш 5000 (1 – 2000 грн и 3 по 1000 грн).

Розыгрыш будет проходить до 21 января 2019 года, тогда же будет определен победитель.

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В акции не участвуют депозиты:

  • В сумме менее 20 000 гривен.
  • В сумме более 1 млн. гривен.
  • Сроком менее 6 месяцев.
  • Открытые до подачи заявки.
  • При указании недостоверных данных Клиентов, у которых есть действующие вклады или были вклады/счета в Universal Bank и/или Мonobank с остатками на них более 5000 гривен в течение 30 дней до подачи заявки.

По материалам Finance.UA
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