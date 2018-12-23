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Daimler испытает электрические грузовики на Западном побережье США

Daimler испытает электрические грузовики на Западном побережье США

Компания Daimler Trucks of North America (DTNA) передала ключи от электрического грузового автомобиля Freightliner eM2 компании Penske Truck Leasing.

Автомобиль разрабатывался Daimler в течение нескольких лет, но последние девять месяцев обе компании работали вместе, чтобы создать то, что будет хорошо вписываться в бизнес Penske.

Нынешние грузовики Freightliner воплощают сотрудничество немецкого автопроизводителя с Penske и Southern California Edison. Эти партнёрские отношения особенно важны для Daimler, так как они могут помочь автоконцерну узнать, как эти автомобили будут использоваться в реальном мире.

По материалам 3dnews.ru
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