Daimler испытает электрические грузовики на Западном побережье США

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Компания Daimler Trucks of North America (DTNA) передала ключи от электрического грузового автомобиля Freightliner eM2 компании Penske Truck Leasing.
Автомобиль разрабатывался Daimler в течение нескольких лет, но последние девять месяцев обе компании работали вместе, чтобы создать то, что будет хорошо вписываться в бизнес Penske.
Нынешние грузовики Freightliner воплощают сотрудничество немецкого автопроизводителя с Penske и Southern California Edison. Эти партнёрские отношения особенно важны для Daimler, так как они могут помочь автоконцерну узнать, как эти автомобили будут использоваться в реальном мире.
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