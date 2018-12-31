Самозашнуровывающиеся кроссовки Nike Adaptive выйдут в 2019 году (фото)

Компания Nike в ходе оглашения результатов за вторую четверть текущего финансового года (была закрыта 30 ноября) поделилась планами по выпуску новых самозашнуровывающихся кроссовок.

Идея создания кроссовок с автоматической шнуровкой навеяна фильмом «Назад в будущее 2» режиссёра Роберта Земекиса: такую обувь носил главный герой киноленты Марти Макфлай (роль исполнил Майкл Джей Фокс).

В 2011 и 2016 гг. через аукционы ограниченными партиями продавались кроссовки Nike Mag в стиле «Назад в будущее». Вырученные средства были направлены на благотворительные цели, в частности, в фонд Майкла Джея Фокса, который занимается изучением болезни Паркинсона.

Кроме того, в 2016-м в продажу поступили самозашнуровывающиеся кроссовки Nike HyperAdapt 1.0. В них используется система E.A.R.L. (Electric Adaptable Reaction Lacing) — технология автоматической шнуровки, благодаря которой затягиваются шнурки и регулируется посадка для оптимального прилегания. Система срабатывает, как только пятка соприкасается с датчиком. Цена этих кроссовок составила $720.

Как теперь сообщается, в следующем году в продажу поступят более доступные баскетбольные кроссовки Nike Adaptive, оснащённые системой автоматической шнуровки. Стоимость пары, как ожидается, окажется на отметке $350.