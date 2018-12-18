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Суркис не смог забрать землю под вертолетной площадкой Януковича

Суркис не смог забрать землю под вертолетной площадкой Януковича

Суд не удовлетворил иск ООО “Футбольный клуб “Динамо” Киев”, которое требовало признать за ним право собственности на земельный участок на Парковой дороге в Киеве, где расположен дата-центр “Парковый”.

Об этом сообщают “Наші гроші” со ссылкой на решение Хозяйственного суда Киева от 21 ноября.

Отмечается, что в 1981 году исполком Киевсовета передал во временное пользование “Динамо” 1,5 га на Парковой дороге для устройства учебно-тренировочного поля для стрельбы из лука.

В 1996 году БТИ выдало клубу регистрационное удостоверение на домовладение (площадка для стрельбы из лука, гараж). Но в 2001 году Киевсовет отменил решение исполкома от 1981 года.

Клуб “Динамо” заявил, что это помешало ему получить документы, удостоверяющие право собственности или право пользования участком.

В дальнейшем, по утверждению “Динамо”, клуб неоднократно обращался в Киевсовет с просьбой оформить документы и передать участок ему в аренду.

В 2008 году Печерский райсуд столицы даже признал противоправной бездеятельность чиновников и обязал Главное управление земельных ресурсов КГГА принять меры для подготовки и оформления документов по передаче участка в аренду “Динамо”. Однако отвод земли клубу так и не произошел.

Между тем 23 декабря 2010 года участок был внесен в автоматизированную систему ПК “Кадастр” как “земли, не предоставленные в собственность или пользование”. А уже 28 декабря того же года Киевсовет передал два участка (2,07 га и 0,11 га) в аренду ООО “Амадеус Ко” для строительства и обслуживания объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на Парковой дороге, 16-А. В 2012 году они заключили договор аренды.

По материалам Наші гроші
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