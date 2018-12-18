Суркис не смог забрать землю под вертолетной площадкой Януковича

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Суд не удовлетворил иск ООО “Футбольный клуб “Динамо” Киев”, которое требовало признать за ним право собственности на земельный участок на Парковой дороге в Киеве, где расположен дата-центр “Парковый”.
Об этом сообщают “Наші гроші” со ссылкой на решение Хозяйственного суда Киева от 21 ноября.
Отмечается, что в 1981 году исполком Киевсовета передал во временное пользование “Динамо” 1,5 га на Парковой дороге для устройства учебно-тренировочного поля для стрельбы из лука.
В 1996 году БТИ выдало клубу регистрационное удостоверение на домовладение (площадка для стрельбы из лука, гараж). Но в 2001 году Киевсовет отменил решение исполкома от 1981 года.
Клуб “Динамо” заявил, что это помешало ему получить документы, удостоверяющие право собственности или право пользования участком.
В дальнейшем, по утверждению “Динамо”, клуб неоднократно обращался в Киевсовет с просьбой оформить документы и передать участок ему в аренду.
В 2008 году Печерский райсуд столицы даже признал противоправной бездеятельность чиновников и обязал Главное управление земельных ресурсов КГГА принять меры для подготовки и оформления документов по передаче участка в аренду “Динамо”. Однако отвод земли клубу так и не произошел.
Между тем 23 декабря 2010 года участок был внесен в автоматизированную систему ПК “Кадастр” как “земли, не предоставленные в собственность или пользование”. А уже 28 декабря того же года Киевсовет передал два участка (2,07 га и 0,11 га) в аренду ООО “Амадеус Ко” для строительства и обслуживания объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на Парковой дороге, 16-А. В 2012 году они заключили договор аренды.
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