Украина обязалась наказать экс-владельцев банков-банкротов

В рамках продолжения сотрудничества с МВФ Украина обязуется использовать все возможности, чтобы бывшие владельцы обанкротившихся банков понесли ответственность за свои действия.

Об этом говорится в меморандуме между Украиной и МВФ.

“Начиная с конца марта 2019 года, Фонд гарантирования вкладов физических лиц будет размещать на своей веб-странице список заемщиков, руководителей и бывших банковских акционеров ликвидируемых банков, которые еще должны вернуть свои долги, связанные с банкротством учреждений, согласно решению суда”, – говорится в тексте.

К концу марта 2019 года Фонд гарантирования обязался выставить на продажу активы минимум на 20 млрд грн.

“Мы решительно стараемся вернуть активы банков, выведенных с рынка, чтобы уменьшить потери государства от банкротства банков. С этой целью мы будем обеспечивать, чтобы все соответствующие учреждения использовали все коммерческие и юридические возможности, доступные для возвращения активов, и чтобы бывшие владельцы банков понесли ответственность, как предусмотрено банковским законодательством”, – говорится в меморандуме.

Кроме того, Министерство финансов будет регулярно предоставлять отчеты, обобщающие прогресс в восстановлении активов и в судебных процессах в отношении четырех государственных банков, а первый отчет будет опубликован до конца марта 2019 года.