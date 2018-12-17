МВФ требует от Украины начать монетизацию субсидий скорее

Международный валютный фонд в Меморандуме об экономической и финансовой политике, принятом Советом директоров МВФ 18 декабря, указал шаги, которые необходимо выполнить Украине в сфере энергетики, передает УНН со ссылкой на документ.

В частности, МВФ ожидает от Украины повышения тарифов на газ и отопление в соответствии с ранее объявленным графиком.

Кроме того, в Валютном Фонде требуют, чтобы пилотный проект по монетизации субсидий стартовал в марте 2019 года.

В МВФ подчеркнули важность процесса анбандлинга НАК “Нафтогаз Украины”, а также увеличение добычи газа.