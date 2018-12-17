Обнародован новый меморандум Украины с МВФ

Международный валютный фонд обнародовал текст Меморандума об экономической и финансовой политике в рамках новой программы stand by для Украины.

Детали соглашения обнародовало министерство финансов в четверг, 20 декабря.

Меморандум содержит изложение политики и стратегии, которых планирует придерживаться Украина в 2018-2020 годах, а также конкретные шаги, необходимые для успешного прохождения просмотров и получения следующих траншей.

Документ содержит направления работы Украины в сферах денежно-кредитной и валютно-курсовой политики, бюджетной политики, а также политики в энергетическом и финансовом секторах, управлении, управлении государственными предприятиями и бизнес-климатом, а также 8 структурных маяков.

Выполнение положений Меморандума позволит до конца действия программы привлечь 3,9 млрд долларов финансовой поддержки от МВФ, которые пойдут в резервы Национального банка.

Ключевые пункты меморандума: монетарная политика; независимый НБУ продолжит придерживаться политики гибкого валютного курса; инфляция составит 7% с декабря 2018 по декабрь 2019 года, а в 2020 году – 5% +/- 1%.

Для этого Минфин должен подавать НБУ ежедневный и ежемесячный прогноз денежных потоков.

Украина будет придерживаться подхода фискальной устойчивости в среднесрочной перспективе, в частности: дефицит: 2,5% в 2018 году, 2,25% в 2019 году.

В начале 2019 года – отмена ограничения на заработные платы, из которых уплачивают ЕСВ.

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В ходе программы не будет налоговой амнистии, но это ограничение не отрицает возможности проведения в будущем кампании по нулевому декларированию активов физических лиц, при условии предварительного согласования ее условий и обоснования целей с экспертами МВФ.

Не будут вводить также новых налоговых льгот, не будут снижать ставки налога на прибыль предприятий.

Приостановлено также введение второго уровня пенсионной системы.

В то же время Украина продолжит диалог с экспертами МВФ по поиску возможности введения налога на выведенный капитал в форме фискально-нейтральной, сбалансированной и стабильной модели налогообложения распределенной прибыли.

Сверхплановые бюджетные доходы будут направлены на снижение долга.

Согласно обязательствам, которые Украина взяла на себя в рамках Меморандума, до мая 2019 года в Высший антикоррупционный суд должны быть назначены не менее 35 судей, а уже до конца июля 2019 года должен быть проведен независимый аудит Национального антикоррупционного бюро.

Согласно Меморандуму, до конца марта 2019 года Украина должна внести поправки в законодательство в сфере противодействия отмыванию средств и борьбы с финансированием терроризма.