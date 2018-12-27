Эксперт дала приятный прогноз по росту зарплат в Украине в 2019 году

На сегодня украинский рынок труда очень плотно сотрудничает с рынками в Польше, Чехии, Германии и других европейских странах, отметила эксперт.

В следующем году средняя зарплата в Украине может превысить запланированный НБУ показатель в 11,5 тыс. грн. Причина в так называемой “гонке вооружений” на международном рынке труда.

Об этом рассказала эксперт по вопросам трудоустройства Татьяна Пашкина.

По ее словам, дело в том, что сегодня украинский рынок труда очень плотно сотрудничает с рынками в Польше, Чехии, Германии и других европейских странах. “И сейчас большая часть крупных повышений зарплаты у нас произошла потому, что они должны были произойти. Так как производство или потеряет треть людей, которые просто уедут работать за границу, или поднимет зарплату на 50-70%, чтобы удержать работников”, – пояснила Пашкина.

В качестве примера она привела закон об облегчении условий въезда украинских трудовых мигрантов, который 19 декабря рассматривали в Германии. Если этот законопроект примут – зарплата в Украине поднимется еще выше.

“Да, здесь есть подводные камни. Не каждый украинский работодатель работает так эффективно, чтобы позволить себе такую ​​большую зарплату, которую он должен поднимать. И он должен работать эффективнее и получать большую маржинальность, в которую будет укладываться и повышенная зарплата. Или же он лопнет и объявит себя банкротом, потому что не может позволить себе выплачивать такую ​​высокую зарплату”, – пояснила эксперт.

“Я надеюсь, что средняя зарплата будет даже выше показателей НБУ. Потому что сейчас по нашим вакансиям зарплата по Киеву уже 12-13 тыс. грн. В других городах-миллионниках она меньше, но надеюсь, что и она будет расти”, – подытожила Пашкина.

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