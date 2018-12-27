Через год по Киеву поедут 26-метровые трамваи

КП “Киевпастранс” и “Татра-Юг”, чьи производственные мощности по выпуску трамваев находятся в Днепре, заключили договор о поставке 10 вагонов трамваев в Киев.

Об этом свидетельствует информация в системе госзакупок РroZorro.

Подвижной состав должен быть доставлен в Киев до конца 2019 года.

“Договор был подписан сторонами 18 декабря. Согласно документу, поставка десяти трамваев в столице должна состояться в период декабрь 2018 – декабрь 2019 гг. Цена контракта составляет 428 888 880 грн (с НДС). “Татра-Юг” обязуется поставить трамвайные вагоны длиной не менее 26 м и с долей низкого пола не менее 70% “, – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, соответствующий тендер одесско-днепровская компания выиграла в конце ноября. Победитель предложил столичному транспортному предприятию свои новые вагоны К-1М6 – один такой трамвай проходил обкатку в Киеве, начиная с мая текущего года.

“Татра-Юг” в своем коммерческом предложении уточнила, что речь идет о трехсекционные вагоны модели К-1М6 длиной 26,8 м. В технической документации говорится, что трамваи должны быть пригодны для эксплуатации не менее 15 лет, они будут оборудованы системой кондиционирования, местами для пассажиров на инвалидных колясках, рассчитаны на автономный ход на горизонтальном прямом участке длиной не менее 1 км.