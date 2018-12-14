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Еврокомиссия приняла отчет о безвизе с требованием усилить борьбу с коррупцией в Украине

Еврокомиссия приняла отчет о безвизе с требованием усилить борьбу с коррупцией в Украине

Европейская комиссия на сегодняшнем заседании приняла отчет о безвизовом режиме с Украиной с требованием усилить борьбу с коррупцией и принять меры для снижения нерегулярной миграции.

Об этом сообщает DW.

В частности, еврокомиссар по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Димитрис Аврамопулос назвал безвиз достижением, за которым стоят ответственность и обязанности.

По его словам, в целом Украина выполняет свои обязанности, но должна принять меры по борьбе с коррупцией, а также реализовать рекомендации отчета прошлого года. Речь идет о сохранении независимости антикоррупционных органов, проверке деклараций и запуске Высшего антикоррупционного суда.

В отчете указано, что нерегулярная миграция из Украины остается высокой, в связи с чем от властей ожидают принятия необходимых мер. Также Брюссель отмечает наличие организованной преступности с участием украинских граждан.

Отметим, согласно новому механизму приостановления визовой либерализации, Еврокомиссия раз в год готовит отчет о состоянии выполнения требований в Украине, Грузии, Молдове, Македонии, Боснии и Герцеговине, Черногории и Сербии.

По материалам РБК-Украина
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