Еврокомиссия приняла отчет о безвизе с требованием усилить борьбу с коррупцией в Украине

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Европейская комиссия на сегодняшнем заседании приняла отчет о безвизовом режиме с Украиной с требованием усилить борьбу с коррупцией и принять меры для снижения нерегулярной миграции.
Об этом сообщает DW.
В частности, еврокомиссар по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Димитрис Аврамопулос назвал безвиз достижением, за которым стоят ответственность и обязанности.
По его словам, в целом Украина выполняет свои обязанности, но должна принять меры по борьбе с коррупцией, а также реализовать рекомендации отчета прошлого года. Речь идет о сохранении независимости антикоррупционных органов, проверке деклараций и запуске Высшего антикоррупционного суда.
В отчете указано, что нерегулярная миграция из Украины остается высокой, в связи с чем от властей ожидают принятия необходимых мер. Также Брюссель отмечает наличие организованной преступности с участием украинских граждан.
Отметим, согласно новому механизму приостановления визовой либерализации, Еврокомиссия раз в год готовит отчет о состоянии выполнения требований в Украине, Грузии, Молдове, Македонии, Боснии и Герцеговине, Черногории и Сербии.
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