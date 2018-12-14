Все, что запрещено – Нацбанк обнародовал перечень временных ограничений на валютном рынке

Национальный банк завершил работу над формированием подзаконных актов к новому либеральному закону «О валюте», запускающему принцип “разрешено все, что не запрещено”. Вначале чиновники показали финансистам и простым украинцам будущую модель свободного рынка, затем обнародовали перечень защитных мер, которые могут применяться в случае серьезных потрясений. Теперь же опубликовали самый главный документ – список валютных табу, который начнет действовать одновременно со вступлением в силу нового закона 7 февраля 2019 года.

Это уже не гипотетический свод правил, а конкретные ограничения, которые банки и их клиенты должны будут соблюдать до тех пор, пока Нацбанк не сочтет возможным ослабить валютную хватку. Как и ожидалось, документ получился громоздким. Чтобы описать все препоны на пути валютной либерализации, чиновникам понадобились 67 листов бумаги. Сами нормы уместили в 150 пунктов.

В действительности, Нацбанк сохранил большинство действующих сейчас ограничений:

Лимит на продажу наличной валюты в эквиваленте 150 тыс. в день в одном банке.

Запрет выкупать у резидентов (кроме банков) валютные ОВГЗ за валюту.

Покупка валюты под импортные контракты только в одном банке.

Обязательная продажа 50% валютной выручки экспортеров на следующий день.

Запрет покупать валюту за счет кредитных средств.

Запрет на кредитование нерезидентов в гривне.

Ограничение на репатриацию дивидендов – не более €7 млн. в месяц и только по начислениям в период до 2017 года включительно.

Запрет выдавать наличную валюту в банкоматах и т.д.

Вместе с тем, кое-какие послабления будут введены уже 7 февраля. К примеру, НБУ позволит людям покупать и продавать валюту он-лайн (в мобильных приложениях, банкоматах и т.д.) в пределах лимита 150 тыс. грн. в день. Будут отменены индивидуальные лицензии для валютных переводов резидентов за границу (вместо них используют систему е-лимитов). Снимается требование проводить жесткий валютный надзор за экспортно-импортными операциями в пределах 150 тыс. грн. Впрочем, все это мелочи, которые не окажут существенного влияния на рынок.

Чего нельзя сказать о главном изменении: Нацбанк решился на увеличение предельного срока перечисления в Украину валютной выручки по внешне-экономическим контрактам, причем сразу вдвое. Планируется, что с февраля 2019 года экспортеры и импортеры смогут закрывать сделки и проводить платежи в срок до 365 дней (сейчас 180). Это, полагают эксперты, может обернуться серьезными неприятностями для гривни.

«Как раз сейчас идет контрактация на 2019 год, и бизнес точно заложит валютные новации от Нацбанка в свои контракты. И возврат валютной выручки на протяжении 365 дней в том числе. Это дает возможности для широкого маневра по внешнеэкономическим контрактам», — отметил в беседе с UBR.ua председатель правления RwS Bank Владислав Кравец.

И сразу предупредил о возможных последствиях для курса.

«Увеличение сроков возврата валютной выручки — это, конечно, риск со стороны Нацбанка. При нестабильности на межбанке, бизнес сможет дольше придерживать возврат выручки, и будет дефицит валюты. Как следствие — курсовая раскачка на рынке», — заметил Кравец.

Юрий Павлов, Елена Лысенко