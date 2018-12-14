Административным работникам "Укрзализныци" поднимут зарплату в три раза, а простым - на 17%

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В 2019 году среднемесячные затраты на оплату труда административно-управленческих работников АО “Укрзализныця” в среднем возрастут более, чем в три раза – с 44,2 тыс. грн до 144,7 тыс. грн на одного человека. Рядовым работника компании зарплату в среднем повысят на 2 тыс. грн или на 17% с 10 500 грн до 12 443 грн.
Как пишет ЦТС, об этом сказано в проекте консолидированного плана УЗ на 2019 год, переданного на рассмотрение в МИУ, МЭРТ и Минфин.
Также в проекте документа сказано, что среднемесячная заработная плата члена наблюдательного совета АО УЗ увеличится вдвое – с 252,6 тыс. грн до 505,3 тыс. грн, а вот членам правления в следующем году повышать уровень месячной оплаты труда не будут – как и в 2018 году, он составит 1,8 млн грн в месяц.
В целом фонд оплаты труда в 2019 году вырастет до 38,1 млрд грн против 33,6 млрд грн, прогнозируемых по итогу текущего года, то есть – на 13,5%.
Стоит также отметить, что, согласно финплану “Укрзализныци”, в следующем году в компании станет на 4,9% сотрудников меньше – численность персонала должна сократиться с 267 288 человек до 253 949. Так, в полтора раза планируют сократить численность административно-управленческого персонала – с 763 человек (ожидаемый показатель по итогу 2018 года) до 487 человек в 2019 году. На 13 тыс. намерены сократить численность обычных работников УЗ.
Ранее в “Укрзализныце” информировали, что руководство железнодорожной компании провело исследование и сравнило зарплаты 2500 машинистов и 1700 помощников машинистов локомотивных бригад региональных филиалов. Исследование показало, что по состоянию на апрель 2018 года 35% машинистов получали заработную плату более 20 000 грн, а 17% помощников машинистов – более 16 000 грн.
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