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На смену финансовой анархии ICO придет эра регулируемого STO - эксперт

На смену финансовой анархии ICO придет эра регулируемого STO - эксперт

Интерес к криптовалютам падает вместе с их курсом, а об ICO уже почти не говорят. Тем не менее, это не означает, что собирать деньги криптовалютным краудфандингом перестанут, говорит глава компании 9 Spokes и член совета директоров Ассоциации регулирования криптовалютной индустрии Томас Пауэр.

По его мнению, на смену ICO придет STO — контролируемое государством размещение криптоактивов.

Специалист объясняет, что на заре популярности ICO энтузиасты то и дело прогнозировали, как этот формат сбора средств на бизнес-проекты потеснит IPO. В плюсы ему записывали простоту и отсутствие необходимости в каких-либо регуляторах.

Но очень скоро число случаев мошенничество при проведении неконтролируемого запуска криптовалют и цифровых токенов стало стремительно расти, и сегодня уже едва ли не каждое ICO подозревают в намерении обмануть инвесторов. Рынок первичного размещения «монет», по сути, сошел на нет.

«Нерегулируемые ICO мертвы», — кратко резюмировал Пауэр, обсуждая будущее индустрии.

При этом эксперт призывает спокойно относиться к краху рынка ICO. «Когда одна дверь закрывается, открывается другая», — объясняет он.

Опыт нерегулируемых ICO не был, с его точки зрения, бесполезным. Криптовалютная индустрия получила важный урок и вскоре, вероятно, эволюционирует, перейдя от ICO к STO — регулируемому, защищенному и имеющему правовую базу размещению криптоактивов (Security Token Offering).

Эксперт подчеркивает, что приставка «Security» означает отказ от основного принципа крипторынка — децентрализации и отсутствия какого-либо контроля со стороны государства. Но это не плохо, считает Пауэр. Взамен былой романтики и финансового анархизма криптоинвесторы получат стабильность, надежность и прозрачность, а их активы — защиту. Хотя бы частичную.

Объясняя свою позицию, Пауэр проводит параллель между крахом доткомов конца 90-х и сегодняшним ажиотажем вокруг криптовалют.

«Так же, как раньше существовало 5000 дотком-бизнесов, сегодня существует около 5000 разновидностей альткоинов, — говорит эксперт. — Вместе с тем, после кризиса доткомов интернет не исчез, а мощь интернет-компаний по типу Amazon сегодня трудно переоценить».

По материалам ITC.ua
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