На 20% больше: кто в следующем году получит повышенную зарплату

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В следующем году на 20% вырастут зарплаты научно-педагогических работников. Кабмин принял соответствующее решение.
“Мы для научно-педагогических работников в 2019-м повышаем зарплаты на 20%. Они и так были недооценены. Я помню встречи с ними, мы идем вперед в этом вопросе”, – заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства 18 декабря.
Таким образом, в следующем году выплаты вырастут для ректоров, заместителей руководителей, руководителей филиалов, заведующих кафедрой, доцентов, старших преподавателей, преподавателей, ассистентов, преподавателей-стажеров. Более будут получать ведущие концертмейстеры, концертмейстеры, деканы, заместители декана, руководители учебно-научного института в составе высшего учебного заведения IV уровня аккредитации, его заместители.
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