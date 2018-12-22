Нужно ли переоформлять ОСАГО при покупке авто

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Продавцов и покупателей подержанных автомобилей в Украине волнует один и тот же вопрос: что делать с действующим полисом ОСАГО. Ведь совершение сделки редко приходится на момент окончания срока действия старой страховки.
Законодательство и финансовые компании предлагают несколько вариантов выхода из ситуации.
Первый вариант наиболее простой – продавец просто передает следующему владельцу автополис во время оформления сделки (бесплатно или за вознаграждение). По закону об обязательном страховании защита гражданской ответственности распространяется на любого водителя, находящегося за рулем транспортного средства на законных основаниях. Сюда относится договор купли-продажи, генеральная доверенность и т.д. Дополнительно действие полиса переходит на нового владельца в ряде других случаев:
- после документально оформленного отчуждения ТС;
- при гибели первоначального страхователя (передается наследникам);
- после прекращения существования юридического лица (переходит преемнику).
После окончания срока действия имеющейся страховки новый владелец оформляет новый полис уже на свое имя. Вариант оптимален, когда продавец не спешит приобретать новый автомобиль и/или до момента истечения старого ОСАГО остается не более 1-2 месяцев.
Если вы собираетесь вскоре купить другую машину или не желаете передавать покупателю имеющуюся страховку по иным причинам, ОСАГО легко аннулировать с переносом остатка стоимости на новый документ. Для этого достаточно подать соответствующее заявление, приложив к нему полис вместе с наклейкой. Менеджер компании вычтет стоимость периода (по дням), прошедшего до момента сделки, и бесплатно перенесет весь остаток суммы. Это позволяет расторгнуть договор с одновременным оформлением нового. Следующий владелец автомобиля должен будет приобрести ОСАГО самостоятельно на свое имя.
Способ подходит только для полиса, по которому за использованный период не было выплат. Также вариант удобен для водителей, сразу приобретающих новую машину взамен проданной в той же страховой компании или имеющих другой автомобиль.
Аннулировать страховку можно с получением остаточной суммы наличными. Это помогает вернуть стоимость «неиспользованных» дней, если вы пока не планируете покупать новое авто. В этом случае после расчета остатка компания оставляет за собой право удержать 20% от полученной суммы на покрытие затрат по ведению вашего дела. Остальное выдается клиенту на руки в кассе.
Важно, чтобы за период действия полиса не было выплат по страховым ситуациям. В противном случае получить остаток не получится, но компания согласится просто расторгнуть договор.
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